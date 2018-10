Inter, De Vrij: "Proseguiamo sulla giusta strada per passare il girone"

Fonte: fcinternews

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro il PSV: "Giocare in Olanda per me è sempre un'emozione speciale, questo è il Paese in cui sono nato e cresciuto, è sempre bello. Ho giocato qui 5-6 volte, conosco bene lo stadio e gli avversari. Ci attende una serata di Champions League, sarà bello ma anche tosto. Loro dominano in Olanda? La differenza tra l'Eredivisie e i cinque campionati più quotati d'Europa sta nella qualità e nella quantità dei giocatori forti, soprattutto ci sono molti giovani nelle prime squadre. Domani dobbiamo vincere, per continuare sulla giusta strada e per poter passare il girone. Siamo un gruppo forte, con avversari fortissimi: dobbiamo cercare di vincere ogni partita".