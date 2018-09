Inter, De Vrij: "Ripartiamo dal carattere. Chiesa? Fortissimo"

Edizione del TMW News interamente dedicata al turno infrasettimanale di campionato. In primo piano il momento negativo della Roma, attesa dalla gara contro il Frosinone, ma non solo. Spazio anche alla Juventus - che cerca la sesta vittoria consecutiva contro il Bologna - e al Napoli...

TMW News - Napoli, occhio al Parma. Roma in crisi. Juve con Dybala

Il QS e l'anticipo di questa sera: "I viola a San Siro per stupire l'Inter"

La Stampa: "Sorrisi azzurri". Indicazioni positive per Mancini

Il Corriere di Torino e il turn over Juve col Bologna: "Staffetta per CR7"

Gazzetta di Parma, Gobbi: "Le mie 400 partite in Serie A "

La Nuova Ferrara sulla SPAL contro il Sassuolo: "Aria di turn over"

Il Corriere della Sera: "Roma in crisi, Pallotta sotto accusa"

Il Corriere di Bergamo in prima pagina: "Rigoni doubleface"

L'Unione Sarda apre: "Cagliari in apnea, domani la Samp"

Il Secolo XIX: "I tre ex che hanno lasciato l'impronta"

Ciociaria Oggi: "Con la Roma una prova come quella contro la Juve"

Tuttosport: "Toro da rialzare. Cairo: 'Fiducia in Mazzarri'"

La Stampa:"Difesa stanca e modulo incerto. Toro, 10 giorni per ripartire"

Il Tempo: "Di Francesco va cacciato o no?"

Il QS sulla Juventus: "Cinque mosse per ritrovare Dybala"

