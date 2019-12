Inter, De Vrij: "Roma avversario forte, faremo di tutto per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima del match contro la Roma, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' una sfida molto importante per il nostro percorso. Stiamo andando bene però la Roma è un avversario forte. Ci siamo preparati bene e cerchiamo di vincere".

Cosa dovrà tirare fuori l'Inter stasera?

"La Roma sta giocando molto bene, con tanti giocatori forti. Noi siamo pronti e cercheremo di partire forte e di vincere questa partita".

Dzeko non ci sarà dal primo minuto?

"Non so se gioca o non gioca. E' un giocatore molto forte, molto fisico. Pensiamo a noi stessi e faremo di tutto per vincere".