© foto di PhotoViews

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a Inter Tv a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari: "È una gara importantissima per noi e per la classifica, anche dopo quello che è successo. Bisogna tenere dietro le squadre che si stanno avvicinando, dunque sarà importante vincere. Sappiamo che questo sia un campo difficile: loro sono una buona squadra, soprattutto in casa. Sarà una bella sfida", riporta fcinternews.