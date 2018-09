Inter, De Vrij: "Serata indimenticabile. Kane? Abbiamo difeso bane"

Fonte: fcinternews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrale nerazzurro Stefan De Vrij ha parlato a InterTV dopo la vittoria contro il Tottenham: "Dopo una vittoria così c'è tanta emozione. Questa è una serata indimenticabile: è bellissimo vincere così, all'ultimo respiro. Abbiamo dimostrato carattere e siamo tornati nella partita nel finale. Mio l'assist per Vecino? Sì, io ero dietro e ho appoggiato questa palla: bastava soltanto metterla dentro, menomale che si trovava lì. Harry Kane? Sapevamo che fosse molto forte, anche fisicamente. Ma ci siamo difesi bene, dimostrandoci maturi e ben compatti. Abbiamo chiuso le linee anche partendo dal centrocampo: ci siamo ben disposti, insomma. Questa può essere la svolta, ma dobbiamo dimostrarlo anche in campionato: sabato ci attende una gara ostica su un campo difficile, speriamo di far bene".