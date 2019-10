© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Barcellona: "Siamo venuti qua molto carichi con tanta voglia di giocare partite come queste".

Tu, che eri fra chi c'era l'anno scorso a Barcellona, darai consigli a chi non ha mai giocato qua?

"Non so se ti ricordi ma io ero in panchina (ride ndr), conosco quest'ambiente. Non vediamo l'ora di giocare in uno stadio storico contro una squadra forte con voglia di fare risultato".

Cambia qualcosa un match con o senza Messi?

"Noi guardiamo noi stessi. Messi è uno dei più forti di tutti i tempi ma noi saremo pronti a tutti gli avversari".