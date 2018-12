Inter, De Vrij: "Siamo sulla strada giusta. Affrontiamo la Juve con fiducia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'intervento odierno a RMC Sport, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato anche a Inter TV: "Siamo sulla strada giusta. Anche se col Tottenham abbiamo perso, si è vista la crescita della squadra. Il pareggio con la Roma? Siamo andati in vantaggio due volte, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Anche la Roma ha giocato bene, è stata una partita equilibrata. Volevamo fortemente vincerla. La Juve? Per noi è una gara importantissima, anche in ottica classifica. Sarà dura, perché la Juve è forte. Ma anche noi lo siamo, per cui affronteremo i bianconeri con tutta la nostra fiducia. Il PSV in Champions? Saranno due partite importantissime, però chiaramente per adesso ci concentriamo soltanto sulla Juventus. L'importanza dei tifosi? Ci sostengono e sono sempre presenti allo stadio: ci danno la spinta, sono molto importanti per noi".