© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefan de Vrij , difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia del match contro lo Slavia Praga ricordando il pareggio dell'andata contro i cechi: "Credo che abbiamo sottovalutato quella partita, non siamo stati bravi e non abbiamo giocato bene. Loro invece sono stati bravi ma non solo con noi, anche con Barcellona e Borussia Dortmund. È una squadra forte e tosta che sa come vincere le partite quindi ci aspetta una sfida importante".