Inter, De Vrij: "Soddisfatti per la gara, ora sotto con Valencia e Lecce"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan De Vrij, al termine della partita, si è fermato ai microfoni di InterTv per commentare la vittoria contro gli Spurs arrivata ai calci di rigore dopo il pareggio dei tempi regolamentari. Un inizio difficile per gli uomini di Antonio Conte che però hanno ben reagito all’iniziale svantaggio. “Abbiamo sofferto i primi 15 minuti, siamo andati in svantaggio subito e non è stato un buon inizio però ci siamo ripresi, ci siamo rialzati, abbiamo giocato a pallone e abbiamo fatto un bel gol, quindi siamo soddisfatti della prestazione. Abbiamo affrontato una squadra fortissima che è arrivata in finale di Champions, poi in questo stadio, con questa atmosfera davanti ai loro tifosi non è stato facile ma abbiamo dimostrato carattere e coraggio e che possiamo mettere in difficoltà tutti. Si può sempre sbagliare ma conta l'atteggiamento, siamo stati aggressivi come squadra, abbiamo sofferto un po' Lamela che si abbassava tra le linee, non era facile marcarlo, soprattutto nel primo tempo ma abbiamo fatto bene”. Il difensore centrale è già proiettato al futuro, all’imminente amichevole contro il Valencia ma soprattutto alla partita contro il Lecce, la prima della nuova stagione di Serie A. “Ora c'è il Valencia che è un'altra grande amichevole contro una squadra forte, poi comincia il campionato quindi dobbiamo prepararci al meglio per poi affrontare il Lecce alla prima giornata".