Inter, de Vrij: "Soddisfatto della mia stagione, stasera potrebbe andare ancora meglio"

La stagione dell'Inter non è ancora conclusa, ma Stefan de Vrij è stato uno dei protagonisti indiscussi. Il difensore olandese ha parlato al Telegraaf anche delle ambizioni in Nazionale: “Sono ragionevolmente soddisfatto della mia stagione, in cui sono stato sempre continuo. E potrebbe andare ancora meglio stasera contro lo Shakhtar Donetsk. Nazionale? Ho un ottimo rapporto con Ronald Koeman. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto diversi contatti telefonici. E anche se negli ultimi anni ho giocato meno, mi sento come un elemento importante nella squadra. Farò tutto il possibile per essere presente agli Europei il prossimo anno".