Inter, de Vrij su Eriksen: "Sappiamo quanto è forte, lo dimostrerà sul campo"

Antonio Conte, Romelu Lukaku e adesso Christian Eriksen: "Può diventare decisivo e penso che lo diventerà. Si sta abituando al nostro gioco, comincia anche ad imparare la lingua. Tutti noi vediamo quanto è forte in allenamento e, presto, mostrerà le sue qualità anche in campo". Questo il pensiero di Stefan de Vrij espresso in occasione dell'appuntamento su Dazn, "Countdown Serie A". L'olandese è poi tornato sul gigante belga, in tandem con Lautaro Martinez: "Sono due attaccanti fortissimi fisicamente e pure molto veloci. In allenamento marcarli è difficilissimo, ma ci aiutano a migliorare".