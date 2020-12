Inter, de Vrij sulle rivali per il titolo: "Milan forte e unito. La Juventus si rifarà sotto"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, parla di Milan e Juventus, le rivali per lo Scudetto: "Il Milan ha una buona squadra e tanti giocatori forti: mi sembrano molto uniti. E poi conosco l’allenatore molto bene per aver lavorato con lui due anni: è bravissimo, molto umano, ma anche molto preparato. Sono contento per la sua crescita professionale"

.

E la Juventus del suo amico de Ligt?

"Io e Matthijs passiamo molto tempo insieme, ma non ci concentriamo sulla sfida Inter-Juve, al massimo parliamo di calcio in generale. Loro sono un po’ indietro in questo momento, ma la Juve la conosciamo tutti: si rifarà sotto".