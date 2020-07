Inter, de Vrij: "Tanta strada ancora da fare, dispiace per non aver vinto"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij dopo la gara contro la Roma ha detto: “È bello sentire queste belle parole dal mister, l’importante è che c’è la voglia, il lavoro, su tanti aspetti possiamo ancora fare tanta strada e cercheremo di farlo. Secondo me nel nostro possesso palla forse abbiamo sbagliato, abbiamo perso delle palle che loro hanno sfruttato bene per rendersi pericolosi. C’è ancora tanta strada da fare. La statistica sui miei gol? Io non le guardo, cerco di aiutare la squadra dove posso. Mi dispiace per il risultato perché non siamo riusciti a vincere la partita e questo ci dispiace molto. Sul gol preso alla prima azione della Roma: “Dispiace come squadra, soprattutto a noi come difensori. Ultimamente paghiamo tanto i nostri errori e questo ci dispiace molto”, le sue parole riprese da FcInterNews.it.