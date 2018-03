Inter, De Vrij tentenna: il Barcellona si rifà sotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

De Vrij tentenna. E ora il Barcellona si rifà sotto, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il club spagnolo è tornato a bussare alla porta del difensore, in scadenza di contratto con la Lazio. Resta vicinissimo all'Inter perché sono stati raggiunti tutti gli accordi di massima, ma - si legge - continua a prendere tempo in attesa di capire anche futuro e ambizioni di un'Inter che di fatto non ha la certezza di partecipare alla Champions. A Milano sarebbe al centro del progetto, a Barcellona nulla può essere scontato ma è difficile restare insensibili al fascino del club di Messi.