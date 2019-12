Stefan De Vrij

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij non fa drammi ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta col Barcellona: "Ora arrivano altre sfide importanti in campionato. Pensiamo partita dopo partita cercando di vincerle tutte come abbiamo sempre fatto fino a questo momento. Cerchiamo di restare positivi. Non eravamo scarichi, abbiamo tenuto un ritmo alto, siamo stati concentrati. Abbiamo avuto occasioni contro una squadra forte, purtroppo non siamo riusciti a vincere la partita”.