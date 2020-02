© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro l'Udinese, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ai microfoni di Interv TV ha detto: "Giocheremo contro un avversario forte, bravo, che difende con molta fisicità. I nostri avversari hanno gamba. Noi abbiamo tantissima voglia di tornare alla vittoria in campionato: in Coppa ci è andata bene, oggi faremo di tutto per ottenere i tre punti. Conosciamo bene l'Udinese, soprattutto la sua forza in attacco. Ma siamo pronti. Cercheremo di vincere", le sue parole riprese da FcInterNews.it.