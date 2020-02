© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro l'Udinese, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Pressione? Non la sentiamo, ci siamo preparati la nostra partita, guardiamo a noi stessi e cercheremo di vincere stasera per tornare a vincere in campionato. L'assenza di Handanovic si sentirà? E' un giocatore fondamentale, è il nostro capitano ma lo abbiamo sostituito con Padelli che è bravissimo, quindi siamo fiduciosi. C'è tantissima voglia di tornare a vincere in campionato, ma non va da sola: dobbiamo fare di tutto per vincere, sono fiducioso e cercheremo di vincere".