Inter, De Vrij: "Vogliamo vincere sempre. Skriniar fortissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Il finale della partita contro il Tottenham è stata una piccola svolta per noi. Dopo quella partita abbiamo praticamente solo vinto tranne che contro il Barcellona. Nello spogliatoio ci concentriamo sulle partite che dobbiamo affrontare, la doppia sfida con il Barcellona può insegnare tanto perché sono una delle migliori squadre del mondo. Mi aspettavo delle partite del genere, li conosco, sono fortissimi ma è bello giocarci contro per capirne il livello. Siamo in forma, in Champions League andremo con l'idea di vincere come facciamo ogni partita. Zhang? Steven è una bravissima persona, l'ho conosciuto in questo poco tempo che sono qui. Ama l'Inter ed è curioso, questo è l'importante. Il mister prepara benissimo le partite, fa le scelte per il bene della squadra. Con Skriniar dividiamo anche la stanza in ritiro, ci troviamo molto bene. Come giocatore è fortissimo non è difficile da capire. Miranda ha più esperienza, e poi c'è anche Ranocchia, siamo ben amalgamati. Icardi in area è sempre al posto giusto e fa movimenti incredibili. Anche quando ci ho giocato contro l'ho capito, in area sa liberarsi l momento giusto. E poi è un grande capitano sa sempre cosa dire per motivarci. Handanovic? Perfezionista, un grandissimo professionista".