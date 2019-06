Inter, deadline per Icardi. Lukaku, Dybala o Pépé al suo posto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi è sulla lista cessioni dell'Inter, malgrado la sua volontà sia quella di restare. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l'idea del club nerazzurro è quella di risolvere la questione entro l'8 luglio, primo allenamento di Conte.

Chi al suo posto? Il favorito per rimpiazzarlo è Romelu Lukaku, per il quale però servirebbero almeno 70 milioni di euro. Il Manchester United ha già detto di no allo scambio con Perisic, la strada non è dunque in discesa. L’altra via per il dopo Icardi porta a Paulo Dybala, la soluzione più semplice perché garantirebbe una plusvalenza sia all’Inter che alla Juventus, ma è evidente che l’argentino sarebbe un giocatore tatticamente diverso rispetto a Lukaku. La terza strada è quella di Nicolas Pépé, talento del Lilla su cui si è mossa mezza Europa