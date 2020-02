Inter, decisione su Viviano entro 2 giorni. Per il portiere test ad Appiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

48 ore per prendere una decisione, in un senso o nell'altro. Secondo quanto riportato da Sky Sport Emiliano Viviano è in questi minuti ad Appiano Gentile e sta svolgendo altri test con l'Inter. La società nerazzurra, per l'emittente, si è presa due giorni di tempo per valutare l'ingaggio del portiere di Fiesole, un lasso di tempo in cui il club valuterà al meglio anche le reali condizioni di Handanovic.