© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a lavorare per sfoltire la rosa e realizzare nuove plusvalenze grazie ai ragazzi del proprio settore giovanile. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri avrebbero infatti definito la cessione alla Sampdoria dei due talenti classe 2000 Marco Pompetti e Felice D'Amico, rispettivamente centrocampista e attaccante. Per il secondo la 'Beneamata' ha ottenuto pure una percentuale sulla futura rivendita.