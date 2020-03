Inter, delittuoso non puntare ancora su Esposito. Che opportunità per i vivai

Sarebbe delittuoso non regalare spazio e continuità a Sebastiano Esposito. Per il momento di stasi assoluta, per il ridimensionamento dei club e del calciomercato, per il taglio stipendi imminente e, non ultimo, per il talento smisurato del centravanti di Castellammare di Stabia. In attesa della discussione sui contenuti di cui sopra proposta dalla UEFA per mercoledì 1 aprile con tutte le federazioni associate, è ormai chiaro che, nella prossima finestra di mercato, cifre folli in stile Neymar o Mbappé non le spenderà nessuno. In realtà, bisognerà stare attenti e rimuginare pure di fronte ben più basse. Ecco perché Lautaro al Barcellona a oggi è un’ipotesi più improbabile che altro.

In ogni caso, giusto perché si parla di giovani risorse come anche confermato dallo stesso Beppe Marotta, giusto perché lo scenario dei futuri trasferimenti risulta parecchio sconvolto pure a detta dei procuratori, i nerazzurri avranno l’opportunità di attingere a una Primavera splendente. Lo ricorda l’agente Oscar Damiani a TuttoMercatoWeb, il quale ha sottolineato che “i club hanno diversi ragazzi pronti per essere integrati nella rosa della prima squadra”. Esposito è già dentro appieno, Lucien Agoumé potrebbe essere il prossimo. E la lista delle stelline nerazzurre è lunga. Le alternative perciò non mancano. Anzi, quale miglior momento per ricorrere ai vivai con l’opportunità di esaltare ancor di più le forze “verdi” a disposizione in rosa?.