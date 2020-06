Inter, Delledonne (San Lorenzo): "Vogliamo cedere Gaich. Clausola totalmente negoziabile"

Il dirigente del San Lorenzo, Diego Delledonne, ha parlato a FcInterNews.it della possibilità che Adolfo Gaich, attaccante del club argentino, possa approdare all'Inter: "La clausola di Gaich è di 15 milioni di dollari. Ed è totalmente negoziabile. Il nostro Presidente ha un ottimo rapporto con Zanetti, noi non vogliamo lasciarlo andare in prestito. La nostra idea è di cedere il giocatore in questa finestra di mercato. Gaich ha le caratteristiche e l’età giusta per poter far parte di qualsiasi società”.