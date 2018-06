Inter, Dembelè e Cancelo: l'Inter mette sul piatto Joao Mario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Joao Mario che è in partenza dall'Inter. Piace in Spagna a Valencia e Villarreal, in Inghilterra avrebbe molti estimatori: West Ham, Everton e Tottenham. Proprio in casa Spurs piace Mousa Dembelé, obiettivo della mediana nerazzurra e in casa spagnola c'è Joao Cancelo che l'Inter non riscatterà ma la carta del portoghese potrebbe essere contropartita per arrivare a uno dei due obiettivi.