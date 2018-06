Inter, dentro due ali: Politano, Marlos e Malcolm i nomi caldi

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter acquisterà almeno un attaccante esterno, ma non è da escludere che i rinforzi siano due, soprattutto se oltre a Eder, partirà Candreva". Lo assicura oggi Tuttosport, che poi spiega: "Con Verdi in direzione Napoli, i nerazzurri stanno stringendo col Sassuolo per Politano. Affare non semplice per la valutazione dell’ala (25-30 milioni), ma l’Inter è convinta di farcela. All’estero piace sempre Marlos Romero dello Shakthar, ma attenzione anche a un altro brasiliano, Malcom del Bordeaux, 21enne reduce da un’annata da 12 gol e 7 assist in Ligue1. In Francia parlano di contatti in corso, il prezzo è però alto: 40 milioni"