Inter, dentro Soares per Vrsaljko. Via Gabigol, intrigo Perisic

Infortunato fino al termine della stagione Sime Vrsaljko - e non sarà riscattato - l'Inter ha provato ancora la carta portoghese per l'out destro, dopo avere vinto la scommessa con Joao Cancelo, non riscattato causa fair play finanzario e finito alla Juventus. È stato l'unico movimento per una sessione ancora sotto l'egida della UEFA - dovrebbe essere l'ultima - con qualche sorpresa. Gagliardini poteva finire in Premier League, così come Perisic: toccherà a Spalletti tentare di recuperare il croato, che ha chiesto la cessione per andare a Manchester o Londra, sponda Arsenal. Preso per giugno Gravillon, messe le basi - ma non ufficiale - De Paul, il lavoro principale è stato cercare squadra a Gabigol, finito in Brasile.

ACQUISTI: Cedric. Da luglio: Gravillon

CESSIONI: Gabriel Barbosa, D'Amico, Longo.

Formazione (4-3-1-2)

Handanovic; CEDRIC, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Nainggolan; Icardi, Politano