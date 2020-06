Inter, Di Gregorio può essere la pedina per arrivare a Kumbulla o Tonali

Michele Di Gregorio potrebbe essere la pedina di scambio per poter arrivare a Sandro Tonali o a Marash Kumbulla. Il portiere in prestito al Pordenone interessa sia al Brescia che al Verona, come riportato da FcInterNews.it: sul classe 1997 ci sono anche Monza e Vicenza, ma visto l'interesse dei due club potrebbe essere inserito come contropartita in una delle due trattative.