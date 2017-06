Inter, Di Maria rimane il grande sogno: calano, invece, le possibilità per Lucas

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Come riportato da La Gazzetta dello Sport odierna, l'Inter non ha abbandonato l'idea di arrivare ad Angel Di Maria: l'argentino in forza al Paris Saint-Germain è infatti il grande sogno dei nerazzurri. Calano, invece, le possibilità di arrivare all'esterno brasiliano Lucas Moura.