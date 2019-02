© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Un altro obiettivo fallito. Altri cocci da rimettere insieme. Non sarà facile riuscirci per chi, forse, ha capito di essere al punto di non ritorno. Le parole di Luciano Spalletti al termine della seconda eliminazione della stagione sono un’accusa pesante, rivolta a chi è stato incaricato dalla proprietà per prendere le decisioni in un marasma assoluto che risponde al nome di Inter. Un rischio calcolato, probabilmente, preso da chi ha compreso di non avere ormai più nulla da perdere o ancora meglio da chi sa che non ci sono vittorie che potrebbero modificare il corso delle cose. L’effetto del “muso duro” che Spalletti ha scelto di utilizzare nei confronti di Marotta è stato quello di una riunione plenaria notturna in cui si è discusso anche della guida tecnica di un’Inter in crisi aperta senza tralasciare le ipotesi di un ribaltone che nessuno vorrebbe in questo momento ma che deve essere considerato anche solo per i virgolettati rilasciati dall’allenatore ieri notte. Il prolungato soggiorno milanese di Conte, per suggestione che sia, assume contorni sempre più sinistri.