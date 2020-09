Inter, difficile piazzare Joao Mario e Dalbert. Offerta al ribasso del Bayern per Perisic

L'Inter vuole monetizzare le cessioni di Joao Mario, Dalbert e Perisic per avere la disponibilità economica per puntare all'acquisto di N'Golo Kanté, espressa richiesta di Conte per il centrocampo. Il problema è che per primi due non sono arrivate offerte se non sotto forma di prestito, mentre per l'attaccante croato, il Bayern non si è spinto oltre i 10-12 milioni contro i 15 richiesti dai nerazzurri. Il tempo per intavolare una trattativa con il Chelsea stringe e solo dopo le prime cessioni di peso, si potrà entrare nel vivo e provare a trovare una soluzione che vada bene a tutte le parti in causa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.