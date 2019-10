Inter, difficile trattare col Barca a gennaio. Matic resta nel mirino

Si gioca ogni tre giorni, Brescia è alle porte e Conte, salvo sorprese, riproporrà la stessa formazione già vista contro Dortmund e Parma. Lo sfogo del tecnico nerazzurro ancora echeggia nella stanza dei bottoni interista. Da una parte Antonio parla di un percorso appena iniziato che, come tale, necessita di tempo. Dall’altra, però, evidenzia la mancanza clamorosa di alternative a una rosa chiaramente incompleta. Certo è che nessuno poteva aspettarsi il ko simultaneo di D’Ambrosio, Sensi, Vecino e Asamoah. Una (quasi) intera linea di centrocampo, alla quale va aggiunto il grave stop di Sanchez per quanto riguarda il reparto offensivo. Quale club, di fronte a tanti imprevisti, non andrebbe in difficoltà? In ogni caso gennaio si avvicina e gli uomini mercato dell’Inter sono già pronti a intervenire. Difficile trattare con il Barcellona per Rakitic e Vidal, entrambi riserve della formazione blaugrana, in campo da titolari appena una volta in stagione. Nondimeno pensare di portarli facilmente via dalla Catalogna già nel mercato invernale è tutt’altro che scontato. Ecco perché il nome di Matic, il cui contratto con lo United scade prossimo giugno, resta quello più... pronunciabile in ottica mercato di riparazione. Il gigante serbo lascerebbe volentieri Manchester e, soprattutto, Solskjaer che gli ha concesso appena cinque apparizioni sulle quattordici stagionali a disposizione tra Premier e coppe. I rapporti tra i due club, dopo le operazioni Lukaku e Sanchez, sono più che ottimi. Trovare una soluzione che possa andar bene a tutte le parti non dovrebbe essere missione troppo complicata. Conte reclama nuove forze per puntare davvero al colpo grosso, da Viale della Liberazione proveranno - come sempre - ad accontentarlo.