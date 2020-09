Inter, difficile vendere senza regalare qualcosa. Vidal arriva, Kanté impossibile

Quanto è complicato vendere bene, senza regalare in sostanza (ben più di) qualcosa all'acquirente. L'Inter al momento si trova a dover gestire una rosa parecchio larga, con grande sorpresa laddove quantomeno da Perisic i nerazzurri speravano di ricavare una trentina di milioni tra cartellino e risparmio sull'ingaggio per i prossimi due anni. E poi Godin, Ranocchia, Joao Mario, Dalbert, Vecino, Gagliardini. Elementi con la scomoda etichetta di "esubero" o "fuori progetto" che il club di Suning sta provano a piazzare senza svendere o, peggio, girare in prestiti boomerang che, tra un anno, tornerebbero nuovamente alla base. In questo senso, l'ad Marotta e il ds Piero Ausilio stanno valutando se lasciar partire qualcuno di questi a costo zero pur di alleggerire il monte ingaggi. A proposito di cessioni, si è parlato di un possibile addio di Milan Skriniar, ma ad oggi non ci sono offerte consistenti e, in ogni caso come ha ribadito lo stesso Ausilio ("Si tratta di un asset su cui puntiamo e punteremo per il futuro"), lo slovacco non è certo in lista partenze. Vendere per comprare. E perciò rimane ferma la campagna acquisti, escluso Vidal che molto presto si libererà dal Barcellona con l'obiettivo di mantenere la parola data (praticamente due anni fa). L'Inter attende per il via libera a Darmian, in attesa dell'uscita di Ranocchia in direzione Genoa. Dopo Hakimi, in assenza di inaspettate cessioni particolarmente remunerative, non ci saranno altri grandi colpi. Così il sogno Kanté è destinato a rimanere tale. Come se non bastasse, ieri sera il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha di fatto chiuso gli ultimi spiragli: "È un calciatore incredibile e non intendo perderlo. N'Golo è un elemento fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare". I Blues intendono poi riportare a casa Declan Rice dal West Ham: probabile che a fargli posto sarà quel Jorginho che Frankie non ha mai messo al centro dei suoi progetti.