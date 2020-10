Inter, dilemma Eriksen: giocherà, ma mai quanto vorrebbe davvero

Una gara da titolare, un'altra in panchina fino al triplice fischio, quasi 75' minuti in campo nel complesso in questo avvio di Serie A. Sulla scia finale della scorsa stagione: Christian Eriksen non solo non è essenziale per l'Inter, ma neppure è così tanto importante. A tal punto che, prima con Sensi e poi con Barella, Antonio Conte gli preferisce gente che proprio trequartista non è. Fastidi che diventano pressioni, a loro volta, pronte a trasformarsi in ansie e paure. Di non poter mai emergere davvero con la maglia nerazzurra. Il danese azzecca una gara e nessuno dice niente, se non i soliti discorsi sufficienti. Ne sbaglia mezza e un istante dopo si ritrova in panchina fino a data da destinarsi. Che non ci sia particolare amore né ammirazione da parte del suo allenatore, questo, lo si era capito da tempo. Eppure ciò che, in termini economici e diplomatici, han fatto i dirigenti interisti per strapparlo al Tottenham e a una concorrenza parecchia densa, non è roba da poco. Importa al comandante Conte? No, per niente. "Di certo spero di non dovermi sedere in panchina tutto l'autunno. Almeno non è mia intenzione. Né spero che sia nelle intenzioni del club o dell'allenatore". Il tempo soltanto potrà rivelare le reali intenzioni del tecnico di Lecce. Gli impegni sono tanti e, complice il Covid che continua ad essere spiacevolmente protagonista, l'ex Spurs il suo spazio lo troverà. Ma, manco a dirlo, non sarà abbastanza per ciò che ci si aspettava. Che, innanzitutto lui, si aspettava da questa avventura italiana.