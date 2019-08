Inter, Dimarco resta: rigettati gli interessi di Genoa e Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Dimarco resta all'Inter. La certezza è del Corriere dello Sport che toglie virtualmente dal mercato l'esterno sinistro, dato a più riprese in procinto di partire. Dopo una stagione in prestito al Parma, Dimarco troverà spazio nella lista per la Champions League: niente Genoa o Atalanta per il terzino, il cui futuro dunque sarà nerazzurro.