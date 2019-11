© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore nerazzurro Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo sul Torino: "Vittoria ed esordio: sono state due doppie gioie. Questi tre punti sono stati importantissimi. Quanto è importante essere entrato in campo? "Per me è importantissimo, era da tanto che non giocavo. Ringrazio i compagni, che mi hanno sempre aiutato. Sono contento. Noi dobbiamo lavorare a continuare così, perché solo se continuiamo così possiamo lottare per lo Scudetto".