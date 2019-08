© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, l’Inter ha deciso di non lasciar partire Federico Dimarco. Il laterale è cresciuto nel vivaio nerazzurro e dunque rappresenterebbe un elemento in più in chiave lista Champions. Nonostante sia anche lui cresciuto nel vivaio, invece, dovrebbe essere lasciato partire Samuele Longo. Per l’attaccante 27enne sono sempre presenti le sirene spagnole.