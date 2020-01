© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima mossa ufficiale dell'Everton per Matias Vecino stando a quanto riferisce FcInterNews.it. Il club inglese ha inviato all'Inter tramite intermediari un'offerta da 15 milioni per acquistarne il cartellino. Cifra non ancora soddisfacente per la dirigenza nerazzurra, che per cedere il classe '91 ha comunicato di volerne almeno 20, anche per questioni di bilancio. C'è distanza, ma è un primo passo significativo da parte dei Toffies, una base su cui iniziare una trattativa.