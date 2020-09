Inter, distanza di due milioni tra Vidal e Barcellona: il cileno si avvicina ai nerazzurri

L'ultimo contatto tra la dirigenza del Barcellona e Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, risale a ieri pomeriggio. Ormai la differenza tra le parti è di un paio di milioni di euro che si riferiscono a pendenze precedenti alla stagione appena iniziata. Una distanza decisamente superabile, con le parti in causa che attendono ottimiste il via libera sia per l'addio al Barça sia per la nuova firma con l'Inter. A riportarlo è Fcinternews.it.