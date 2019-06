Inter, distanza per Dzeko: ai nerazzurri piace anche Kolarov

© foto di Federico Gaetano

C'è ancora distanza tra domanda e offerta tra l'Inter e la Roma per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club giallorosso continua a chiedere 20 milioni di euro, mentre i nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 12. Possibile che venga inserito un giovane della Primavera per trovare una soluzione.

Occhio a Kolarov - Esiste però anche un'altra possibilità: ad Antonio Conte farebbe infatti molto comodo Alexsandar Kolarov, utilizzabile sia come esterno che come centrale difensivo. Se anche il serbo dovesse entrare in orbita Inter ecco che le due società potrebbero fare un'unica trattativa.