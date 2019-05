Brutte notizie in casa Inter in vista delle ultime giornate di campionato. Come riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro Stefan De Vrij ha svolto esami clinici e strumentali all'istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra.

Tempi di recupero - Come scritto nel report medico le condizioni dell'olandese verranno valutate nei prossimi giorni ma difficilmente potrà essere a disposizione di Spalletti per la sfida di lunedì a San Siro contro il Chievo.