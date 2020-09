Inter, doccia fredda per Perisic: le contromisure

A squarciare la calura settembrina che sta accompagnando i primi giorni di ritiro dell’Inter di Conte nella sua versione 2.0 sono arrivate le parole del tecnico del Bayern Monaco Flick, che dal trono di campione d’Europa ha di fatto disarcionato Ivan Perisic e le sue possibilità di permanenza in Baviera raggelando anche l’ipotesi di incasso che i nerazzurri avevano messo in preventivo. Il tesoretto sarà da raccogliere altrove, bloccando anche le operazioni avanzate che coinvolgevano l’Inter: con la permanenza del croato il pacchetto degli attaccanti sarebbe completo.

Più delineate le strategie per la linea mediana: quella utilizzata per arrivare ad Arturo Vidal è determinata essenzialmente dall'attesa che il cileno trovi l’accordo con il Barcellona per avere la libertà di decidere il proprio destino, del resto gli accordi personali con l’Inter sono già stati sanciti da tempo e consacrati dalla presenza di Antonio Conte che da almeno due sessioni di mercato spinge per avere nuovamente a disposizione il cileno.

Dialoghi in corso anche con il Sassuolo per Dalbert, trasferimento che comporterebbe la ricerca di un altro esterno sinistro visto che Kolarov è arrivato a Milano per svolgere altre mansioni.

Intanto sull’altro versante i riflettori sono tutti puntati su Hakimi, vero fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva nerazzurra e pronto a tramutare il bonifico pagato al Real Madrid in un investimento fruttuoso anche sul rettangolo verde. In attesa che qualche cessione remunerativa possa riaccendere i riflettori su sogni di mercato che continuano ad essere cullati.