© foto di Dimitri Conti

Un pranzo decisivo per il futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Sky, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, volato in serata a Londra, incontrerà domani a pranzo i vertici del Manchester United. Sul tavolo, il futuro del centravanti belga.

Richiesta alta. I Red Devils, al momento, non fanno sconti: nonostante il giocatore abbia chiarito di voler partire, la richiesta non scende da 75 milioni di euro. L'incontro di domani, però, servirà proprio per capire il grado di elasticità della dirigenza inglese.