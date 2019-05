Inter, domani l'annuncio di Conte. Sabato sarà Madrid con Zhang

© foto di Imago/Image Sport

I passaggi formali sono stati tutti fatti: la firma su un contratto articolatissimo, ma pure la partecipazione ai contenuti video e social che l’Inter sta preparando per il giorno del suo annuncio. Antonio Conte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sarà ufficialmente tecnico dell’Inter domani, in tempo per volare a Madrid e seguire la finale di Champions League in compagnia del presidente Steven Zhang e di tutto lo stato maggiore nerazzurro.

Nessuna presentazione - Non ci sarà la presentazione alla stampa, passaggio che l’Inter vorrà fissare nei giorni immediatamente precedenti alla partenza per il ritiro di Lugano dell’8 luglio. Ma Conte si è evidentemente mosso già da tecnico nerazzurro nelle ultime ore.

Il programma - Ha avuto una riunione con i dirigenti per fissare le strategie di mercato, nei prossimi giorni - presumibilmente la prossima settimana - sarà alla Pinetina per prendere possesso del centro sportivo, passaggio simbolico ma in qualche modo anche pratico, magari accompagnato dagli uomini del suo staff. Poi arriverà anche il momento del viaggio in Cina per conoscere Zhang Jindong, entro la fine di giugno, senza aspettare la tournée in Asia di luglio.