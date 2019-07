Inter, domani la dirigenza vola in Inghilterra per Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport già domani la dirigenza dell’Inter potrebbe volare in Inghilterra per incontrare il Manchester United e stringere per il centravanti Romelu Lukaku. L’obiettivo del club nerazzurro è chiudere l’affare e portare il belga alla corte di Antonio Conte evitando la beffa da parte della Juventus che si è inserita nella corsa al classe ‘93.