Inter, Donatti su Lautaro: "Devono uccidermi prima che se ne vada"

Alejandro Donatti, difensore del Racing Avellaneda, parla di Lautaro Martinez in procinto di trasferirsi all'Inter: "Chiuderò Lautaro in una casa perché non se lo portino via. Devono uccidermi prima che se ne vada" sono le sue parole, riportate da TyC Sport. Il Racing nella notte ha strappato il biglietto per gli ottavi di finale di Copa Libertadores, che si giocheranno ad agosto.