Inter, dopo Godin spazio agli esterni. Ecco chi parte e chi può arrivare

Godin è il tassello che al momento completa il reparto dei centrali di difesa dell'Inter, che perderà Miranda, destinato a rientrare in Brasile. Da sistemare - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ora c’è il capitolo terzini. D'Ambrosio e Asamoah sono gli unici certi di rimanere, Cedric non verrà riscattato, per Dalbert si valuteranno eventuali offerte (ha estimatori in Francia).

Danilo in pole - Si dovrà pensare anche alle uscite e ai milioni di plusvalenze per il fair play, ma saranno almeno due gli arrivi sulle fasce: in cima alla lista c’è Danilo, in uscita dal Manchester City, che andrebbe bene sia per Spalletti sia per l’eventuale arrivo di Conte in panchina. Ci sarebbe già un accordo con l’Inter per un contratto lungo (4-5 stagioni) da 3,5 milioni (l'affare potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro).

Le alternative - L’Inter poi monitora la situazione di Trippier (Tottenham), su cui ci sono pure Napoli e Juve: si preannuncia un’asta e i nerazzurri vogliono restare in corsa fino alla fine. L’alternativa gioca proprio nel Napoli ed è Hysaj: piace a Spalletti, ha esperienza internazionale e può giocare sulle due corsie. Poi c’è Emerson Palmieri: è esploso a Roma con Spalletti e Conte lo ha voluto al Chelsea.