Inter, dopo Hakimi si cerca un altro esterno: occhi sull'atalantino Gosens

vedi letture

Occhio alle fasce per l’Inter. In attesa di concludere questo campionato la squadra di Antonio Conte sta cercando rinforzi per la prossima stagione. Con l’arrivo prossimo di Hakimi, Beppe Marotta sarebbe sulle tracce di un altro giocatore per la corsia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gli occhi dei nerazzurri sarebbero puntati su Robin Gosens che l’Atalanta valuta sui 25-30 milioni di euro.