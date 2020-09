Inter, dopo l'accelerata Candreva-Samp si può chiudere l'acquisto di Darmian dal Parma

Un entra, un altro esce. E' la legge di mercato che in questi giorni regola le operazioni dell'Inter. E' stato così per la trattativa che ha portato Arturo Vidal a Milano, affare definito solo dopo la cessione di Diego Godin al Cagliari. E sarà così anche per Matteo Darmian: l'Inter ha impostato questa operazione col Parma già diversi mesi fa, come confermato dal nuovo ds del Parma Marcello Carli proprio ai nostri microfoni, e adesso con l'accelerata per la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria è pronta a ratificare accordi già presi.