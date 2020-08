Inter, dopo la finale l'incontro con Conte: chiederà garanzie su mercato e programmi

vedi letture

L'Inter in questo momento sta pensando solo a come vincere la finale di Europa League contro il Siviglia in programma venerdì sera a Colonia. Un'occasione fondamentale per la crescita del club di Suning e per dare una svolta alla proprietà cinese dopo solo quattro anni di insediamento. Dopo la finalissima, la prossima settimana, i dirigenti incontreranno Conte insieme a Zhang, con il tecnico che chiederà ampie garanzie a 360°, quindi non solo sul mercato. Chiederà soprattutto chiarezza per quanto riguarda i programmi per il prossimo futuro, sugli obiettivi e dunque anche sul famoso gap da colmare per puntare al titolo in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.