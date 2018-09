Inter, dopo la sosta serve il vero Miranda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La difesa dell’Inter è senza dubbio un reparto che, nomi alla mano, ha la possibilità di diventare tra i più performanti del campionato. All’interno di questo meccanismo arretrato, tuttavia, è da stabilire in maniera chiara il ruolo di Joao Miranda. L’ex Atletico Madrid ha formato la scorsa stagione con Skriniar una coppia di grande livello, e nonostante l’età è certamente da annoverare tra i migliori difensori centrali del torneo. Tuttavia, l’acquisizione di De Vrij lo ha messo in secondo piano quando Spalletti opta per una linea a 4, e nemmeno con la difesa a 3 c’è stato lo spazio che pareva essergli garantito al fianco di Skriniar e dell’olandese, giacché il tecnico di Certaldo gli ha preferito D’Ambrosio nelle gare ufficiali sin qui disputate. L’esperienza del brasiliano ad alti livelli, però, farebbe di lui un elemento quasi imprescindibile visto il background ridotto dei suoi compagni di squadra nelle massime competizioni europee, e di conseguenza la possibilità che Miranda torni protagonista con l’inizio della stagione di Champions League è un’eventualità da tenere in considerazione. La brutta prestazione della prima giornata, quando al suo fianco mancava l’acciaccato Skriniar, non può mettere in secondo piano il rendimento di livello al quale il verderoro ha abituato nel corso della sua esperienza in nerazzurro. L’Inter non può prescindere da Miranda, ed il difensore è pronto a ritagliarsi nuovamente un ruolo importante, anche se non più da indiscutibile titolare.